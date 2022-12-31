انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في آخر السنة.. اعرف بكام أمام الجنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات اليوم السبت مهاية عام 2022، استقرارا، أمام الجنيه المصري، وبعد أن شهدت بعض العملات تحركًا بقيمة طفيفة الخميس الماضي، لتثبت في ظل إجازة البنوك بسبب العطلة الأسبوعية، مقارنة بـ أـسعار العملات الخميس.

أسعار العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، في بداية التعاملات الصباحية، اليوم السبت 31 ديسمبر، مقارنة بأسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم

شهد سعر صرف الدينار الكويتي نحو 80.53 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

ثبت سعر صرف الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه عند6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار اليوم

طرح سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه بنحو 24.69 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر اليورو اليوم

وصل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، عند 26.23 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه، نحو 29.79 جنيه للشراء، و 29.91 للبيع.