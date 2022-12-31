انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم ختام عام 2022.. “الحق اشتري”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت سعر كرتونة البيض اليوم السبت آخر أيام عام 2022، تباينا واستقرارا، مع بداية التداول الصباحي في السوق المصري بمختلف المحافظات، حيث ثبت سعر البيض على آخر تراجع له أول الأسبوع الحالي، وتلك مقارنة بـ سعر البيض أمس، وذلك يعود إلى توافر الأعلاف بكميات جيدة في السوق، وأيضًا توافر البيض في منافذ التموين بسعر مخفض.

سعر البيض البلدي في السوق

سجلت سعر كرتونة البيض اليوم استقرارا حيث جاءت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك اليوم السبت في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

سجل سعر البيض من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

كما سجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

كما سجل للمستهلك نحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

سجل سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 75 جنيهًا.