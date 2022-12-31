انت الان تتابع خبر آخر سعر لـ بورصة الدواجن اليوم في 2022.. شوف قبل السنة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 31 ديسمبر، وآخر أيام العام الحالي، استقرارا، وَسْط ثبات في السعر منذ بداية الأسبوع، دون حدوث أي تغيرات سوى تغيرات طفيفة في سعري الدواجن البلدي والساسو، وَسْط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مع بداية التداول في الأسواق بمختلف محافظات مصر، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس، وبعد أن حدث انفراجة كبيرة في توفير الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

ثبتت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الخميس مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهدت الفراخ البلدي والساسو ثباتا كبيرا مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت، آخر أيام سنة 2022، استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء وبأسعار مناسبة دون تغيرات أو ارتفاع جديد، مقارنة بـ أسعار الدواجن أول أمسِ.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 42 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 48 جنيها للمستهلك، ويباع في المزرعة بسعر 38 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم سجلت نحو 48 جنيهًا في المزرعة.

سجل الكيلو للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم من 4 حتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت نحو 55 جنيهًا وتصل إلى77 جنيهًا للمستهلك، في حين تباع بـ 50 جنيها جملة.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت اليوم جملة بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو