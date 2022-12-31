انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي ختام عام 2022.. “اعرفوا يا معتمرين”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الريال السعودي اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، استقرارا أمام الجنيه المصري في البنوك في ظل توقف التداول المباشر بسبب العطلة الأسبوعية، ويودع الريال عام 2022، باستقرار وثبات على سعر الأسبوع الماضي،، حيث تراجع بشكل كبير في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، لتستقر أسعار العملات ومن بينها العملة السعودية مقارنة بـ سعر الريال السعودي أول أمس الخميس.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري، تباينا تزامنًا مع إجازة البنوك للعطلة الأسبوعية في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سجل الريال السعودي اليوم، تراجعا كبيرا في السوق السوداء في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، إذ سجل في البنك المركزي نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفي السوق السوداء تراجع بقيمة جنيهين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.