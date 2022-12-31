انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم السبت 31 ديسمبر.. اتجنن بأخر السنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر قنطار القطن اليوم، السبت الموافق 31 ديسمبر 2022، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وتختلف الأسعار عن أمس، وأسعاره أول الأسبوع الحالي.

حيث تراوح سعر القنطار في الوجه البحري ما بين 5400 جنيه إلى 6530 جنيه، وذلك مقابل 6500 جنيه لصنف جيزة 86 إلى 7500 جنيه لصنف جيزة 94.

وتراوح سعر قنطار القطن لصنف جيزة 86 ما بين 5300 جنيه إلى 5400 في كفر الشيخ والغربية، فيما بلغ سعر قنطار القطن لصنف جيزة 96 عند 82750 جنيه في دمياط.

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كما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

أسعار القطن اليوم وجه بحري

وتراوح سعر قنطار القطن فائق الطول، لتصل ما بين 8275 جنيه لصنف جيزة 96، وذلك مقابل 6000 جنيه في المزاد الأول لصنف جيزة 94