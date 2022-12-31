انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني آخر عام 2022.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني آخر أيام عام 2022، وفي بداية التعاملات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، ثباتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني الخميس الماضي، في ظل إجازة البنوك والمصارف اليوم، بسبب العطلة الأسبوعية، وبعد كسره حاجز الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية.
سعر الجنيه الاسترليني
شهد الجنيه الاسترليني، استقرارا في الساعات الحالية، ومع بداية تداول البنوك اليوم السبت على الموقع الإلكتروني للبنوك، في ظل إجازة البنوك للعطلة الأسبوعية، حيث ثبت أمام الجنيه المصري دون تحرك جديد أو زيادة في سعر الصرف أمام الجنيه المصري.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس
شهد في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB
سجل اليوم نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر
طرح بنحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي
شهد نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية
طرح بنحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر
سجل صباح اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي
سجل اليوم نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.