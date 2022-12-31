انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني آخر عام 2022.. اعرف الجديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني آخر أيام عام 2022، وفي بداية التعاملات اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، ثباتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني الخميس الماضي، في ظل إجازة البنوك والمصارف اليوم، بسبب العطلة الأسبوعية، وبعد كسره حاجز الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية.

سعر الجنيه الاسترليني