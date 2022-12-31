انت الان تتابع خبر أسعار الخضار اليوم والفاكهة.. بكام الطماطم؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، السبت 31 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية للأسبوع الجديد مقارنة بـ أسعار الخضروات الخميس الماضي، حيث تواصل ثباتها المستمر على مدار ديسمبر الحالي حتى الآن دون تغير جديد.

أسعار الخضار