أسعار الخضار اليوم والفاكهة.. بكام الطماطم؟

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار اليوم والفاكهة، السبت 31 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية للأسبوع الجديد مقارنة بـ أسعار الخضروات الخميس الماضي، حيث تواصل ثباتها المستمر على مدار ديسمبر الحالي حتى الآن دون تغير جديد.
أسعار الخضار
أسعار الخضار اليوم
البصل سجل اليوم سعر 3 جنيهات.
كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم بين 6 و8 جنيهات.
سجل سعر كيلو البامية 20 جنيها.
سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.
استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.
سعر كيلو الطماطم اليوم سجل بين 4 و6 جنيهات.
كيلو الخِيار سجل ما بين 6 و9 جنيهات.
كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
المانجو الزبدية سجلت نحو 20 جنيها
سعر العنب البناتي ما بين 20 جنيها.
سعر الكمثرى 10 جنيهات.
الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.
سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.
سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.
سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.
سجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات.
سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.