انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم السبت 31 ديسمبر.. الجرام طالع لفوق ياعرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الفضة اليوم السبت، الموافق 31 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وسعرها أول الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر

سجل جرام الفضة عيار 999 سعر 19.1 جنيه.