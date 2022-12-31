سعر الدقيق اليوم السبت 31 ديسمبر.. الطن بيعمل مفاجأة بالكريسماس

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الدقيق اليوم، السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.
سعر الدقيق اليوم
سعر طن الدقيق الفاخر
وسجل سعر الدقيق الفاخر اليوم، عند مستوى 24.000 جنيه للطن الواحد
اسعار الدقيق اليوم
سعر طن الدقيق العادي
سجل سعر الدقيق العادي اليوم، عند مستوى 16.400 جنيه للطن الواحد
سعر طن الدقيق اليوم
سعر الردة اليوم
سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 7750 جنيه للطن الواحد
سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم
ويتراوح سعر كيلو الدقيق من 24 جنيه إلى 26 جنيه للمعبأ، بينما سعر الدقيق السائب من 22 جنيه إلى 24 جنيه، وشيكارة الدقيق وزن 50 كيلو بسعر 1200 جنيه.