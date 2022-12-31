انت الان تتابع خبر اسعار اللحوم اليوم السبت 31 ديسمبر.. شوف المفروم بقي بكام؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار اللحوم اليوم، السبت الموافق 31 ديسمبر 2022 في الأسواق مع أخر يوم في العام الحالي، وتكون تلك الأسعار مقارنة بالأسعار نهاية الأسبوع الماضي، وأسعار أول الأسبوع الماضي، وتختلف تلك الأسعار حسب المنطقة والأخرى، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

اسعار اللحوم اليوم

أسعار الاستيك والبفتيك تراوحت بين 160 جنيه و170 جنيه.

أسعار اللحوم الكندوز بين 200 و220 جنيه للكيلو.

سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 200 جنيه إلى 220 جنيه.

أسعار كيلو الكبدة البلدي ما بين 160 جنيه و180 جنيه.

أسعار اللحوم البتلو تراوحت بين 200 و210 جنيه للكيلو.

اسعار اللحوم المجمدة اليوم