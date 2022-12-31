انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم نهاية 2022.. “شوف وصل كام”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الأسماك اليوم السبت، نهاية العام الحالي 2022، استقرارا كبيرًا، في غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البلطي والبوري، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية والأسماك بمختلف أنواعها مع بداية الأسبوع وبَدْء المزاد العلني في سوق العبور، ومن بينها السمك البلطي والسمك الدنيس والجمبري.

أسعار السمك اليوم البلطي

استقرت أسعار الأسماك اليوم السبت في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي الأكثر انتشارا، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

سجل سعر السمك البلطي استقرارا حيث بلغ 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 23 إلى 35 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

استقر سعر كيلو السمك المجمد، اليوم السبت ليبدأ من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

استقر كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

شهد السمك البوري اليوم نحو 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، وللمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

استقر سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.