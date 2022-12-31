انت الان تتابع خبر أسعار الحديد اليوم والأسمنت.. “تراجع في آخر السنة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد اليوم والأسمنت مع بداية التداول الصباحي 31 ديسمبر 2022، بشكل كبير في سوق التشييد والبناء، وبعد أن تراجع سعر الطن بأكثر من 3 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد، خلال الخميس الماضي، لا سيما وأن سعره تراجع إلى 28 ألف جنيه للمستهلك بعد أو وصل إلى 30 ألف جنيه وأكثر خلال المدة الماضية.

أسعار الحديد اليوم