أسعار الحديد اليوم والأسمنت.. “تراجع في آخر السنة”

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الحديد اليوم والأسمنت مع بداية التداول الصباحي 31 ديسمبر 2022، بشكل كبير في سوق التشييد والبناء، وبعد أن تراجع سعر الطن بأكثر من 3 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد، خلال الخميس الماضي، لا سيما وأن سعره تراجع إلى 28 ألف جنيه للمستهلك بعد أو وصل إلى 30 ألف جنيه وأكثر خلال المدة الماضية.
أسعار الحديد اليوم
طرح الطن حديد العشري اليوم بـ 21300 جنيه في المصنع.
يعرض حديد العتال اليوم بسعر 21400 جنيه.
ثبت سعر حديد عز نحو 24600 جنيه.
استقر سعر طن السويس نحو 23350 جنيه في المصنع
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
سجل سعر حديد المراكبي اليوم 21200 جنيه.
عرض حديد المصريين اليوم استقر بـ 21350 جنيه.
استقر حديد بشاي بسعر 21300 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
طرح سعر أسمنت النصر اليوم بنحو 1865 جنيها.
شهد سعر أسمنت حلوان اليوم 1835 جنيها.
سجل سعر أسمنت السويدي 1765 جنيها.
ثبت سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.