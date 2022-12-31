انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم آخر يوم في 2022.. “ارتفاع عيار 21”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم السبت 31 ديسمبر 2022، في آخر يوم في العام الحالي، مقارنة بـ أسعار المعدن الأصفر أول أمسِ الخميس، ليتحرك المعدن الأصفر مجددًا بعد سلسلة التراجع التي شهدها طوال المدة الماضية، وبعد قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، التي أدت إلى استقرار سوق الذهب وتراجعه عن سعره القياسي.

سعر الذهب الآن في مصر

حيث ارتفع سعر الذهب اليوم السبت مع بداية التداول الصباحي، بقيمة تصل إلى 80 جنيهًا في الأعيرة الذهبية، ووصل إلى أكثر من 200 جنيه ارتفاع في الجنيه الذهب، بعد التراجع الكبير خلال الأسبوع الماضي.

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 1650 جنيها، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بما سجله أمسِ، ليواصل ارتفاعه، وبعد حالة التراجع الأسبوع الماضي بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو بيع 1414 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سعر الذهب عيار 21 نحو 1650 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1100 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1886 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو 13200 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1650 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1650 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها ويصل سعر الجرام بالمصنعية إلى 1700 جنيه.