انت الان تتابع خبر اسعار السمك اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. كيلو البلطي بقي كام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت اسعار السمك اليوم، الجمعة 30 الموافق ديسمبر 2022 في السوق المحلي، وذلك مقارنة بسعره يوم أمس، وسعره أول أمس، وتراوحت سعر المكرونة السويسى ما بين 100 جنيه و135 جنيه.

فيما تراوح سعر كيلو المكرونة المجمدة ما بين 30 جنيه و50 جنيه، وتراوح كيلو الدنيس ما بين 130 جنيه و220 جنيه، وتراوح كيلو سبيط، وكاليمارى، وسابيا ما بين 120 جنيه و230 جنيه.

كما تراوح سعر الكابوريا ما بين 24 جنيه و84 جنيه، وجاءت أسعار المرجان ما بين 37 جنيه و60 جنيه للكيلو الواحد.

سعر السمك البلطي اليوم

سجل سعر كيلو السمك البلطي اليوم، ما بين 45 جنيه و60 جنيه، وتختلف تلك الأسعار بحسب المنطقة، ونجحت مصر في الوقت الحالي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%.

سعر السمك البوري اليوم

أما سعر كيلو السمك البوري جاء ما بين 40 جنيه و82 جنيه، وتراوح سعر كيلو الثعابين ما بين 50 جنيه و250 جنيه.

سعر السمك اليوم

سعر الجمبري يبدأ من 150 جنيه إلى 450 جنيه، وسجل كيلو القاروص عند سعر 160 جنيه، وبلغ كيلو السبيط 200 جنيه.