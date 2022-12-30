سعر الفضة اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. شوف ياعريس الجرام بكام؟

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الفضة اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها أمس، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.
سعر الفضة اليوم في مصر
سجل سعر جرام فضة بريطاني عيار 95.8 عند 18.28 جنيه
سجل سعر جرام فضة استرليني عيار 92.5 عند 17.65 جنيه
سجل سعر جرام فضة عيار 916 عند 17.48 جنيه
سعر جرام الفضة اليوم في مصر
سجل سعر جرام فضة عيار 875 الفضة السعودي عند 16.70 جنيه
سجل سعر جرام فضة عيار 800 عند 15.27 جنيه
سجل سعر جرام فضة عيار 750 عند 14.31 جنيه
سجل سعر جرام فضة عيار 585 عند 11.16 جنيه
وفي سياق متصل، ارتفع سعر الذهب اليوم في سوق الصاغة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، وجاءت الأسعار على النحو التالي.
سعر الذهب اليوم
سجل سعر الذهب عيار 24، لقيمة بيع 1,829 جنيه، شراء 1,851 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 22، لقيمة بيع 1,676 جنيه، شراء 1,697 جنيه
سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة
سجل سعر الذهب عيار 21، لقيمة بيع 1,600 جنيه، شراء 1,620 جنيه.
سجل سعر الذهب عيار 18، لقيمة بيع 1,371 جنيه، شراء 1,389 جنيه
سعر الجرام الذهب اليوم
سجل سعر الذهب عيار 14، لقيمة بيع 1,067 جنيه، شراء 1,080 جنيه
سجل سعر الذهب عيار 12، لقيمة بيع 914 جنيه، شراء 926 جنيه
سعر سبائك الذهب
سجل سعر الذهب الأونصة، لقيمة بيع 56,869 جنيه، شراء 57,579 جنيه
سجل سعر الجنيه الذهب، لقيمة بيع 12,800 جنيه، شراء 12,960 جنيه
سعر الذهب تحديث لحظي
سجل سعر الكيلو الذهب، لقيمة بيع 1,828,571 جنيه، شراء 1,851,429 جنيه