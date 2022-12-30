انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. شوف ياعريس الجرام بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت سعر الفضة اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها أمس، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر