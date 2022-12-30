انت الان تتابع خبر أسعار الدواجن اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. محير ستات البيوت معاه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الدواجن اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022 في الأسواق المحلية، حيث جاء سعر الكيلو ما بين 42 جنيه و43 جنيه، ويكون ذلك مقارنة لسعرها يوم أمس، أما عن سعرها أول أمس.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

فيما كشف رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عبد العزيز السيد، بأن تلك الأسعار تختلف حسب المنطقة وأيضا ما بين ومحل وأخر، وجاء سعر كيلو الأوراك عند 50 جنيه للكيلو الواحد.

كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 جنيه و105 جنيه، أما أسعار الدواجن الساسو بلغت عند 60 جنيه، فيما جاءت أسعار الكتاكيت اليوم ما بين 9 جنيه و11 جنيه، وذلك حسب بيان شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 54 جنيه و47 جنيه للكيلو، وتبدأ أسعار الرومي اليوم من 65 جنيه إلى 75 جنيه للكيلو في السوق المحلية، واستقرت أسعار البط اليوم عند 60 جنيه و70 جنيه للكيلو.