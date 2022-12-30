انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. طالعة لفوق بسرعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022، في الأسواق المصرية، وجاء ذلك حسب ما أعلنه عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ويكون ذلك مقارنة لسعر الكرتونة يوم أمس، أما عن سعرها يوم أول أمس.

وجاءت سعر كرتونة البيض عند 81 جنيه للطبق في المزرعة، كما تختلف تلك الأسعار حسب تكلفة النقل، وأيضا حسب المنطقة والأخرى، أما سعر البيض الأبيض جاء كالتالي.

فيما استقرت أسعار البيض عند 81 جنيه للطبق الأبيض، وجاءت أسعار البيض الأحمر عند 85 جنيه للطبق، وتراوح سعر كرتونة البيض عند حوالي 92 جنيه للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

وسجلت أسعار كيلو الأوراك عند 50 جنيه، كما تراوحت أسعار الكتاكيت ما بين 9 جنيه إلى 11 جنيه، حسب تكلفة النقل.

حيث جاء سعر الكيلو ما بين 42 جنيه و43 جنيه، كما تراوح سعر كيلو البانيه بين 95 جنيه و105 جنيه، فيما جاءت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 45 جنيه و47 جنيه للكيلو.