انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. الدولار بكام بالبنك الأهلي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022، في البنوك المصرية والسوق المصرفي، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، وذلك مقارنة بسعره منذ يومين، وسعره أول الأسبوع الحالي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، وتكون على النحو التالي.

أسعار العملات اليوم في مصر