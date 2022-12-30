أسعار العملات اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. الدولار بكام بالبنك الأهلي

رياض - احمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022، في البنوك المصرية والسوق المصرفي، تزامنا مع الإجازة الأسبوعية اليوم وغدا، وذلك مقارنة بسعره منذ يومين، وسعره أول الأسبوع الحالي، وسنتعرف الآن على تلك الأسعار حسب ما جاءت في بيان البنك الأهلي، وتكون على النحو التالي.
أسعار العملات اليوم في مصر
سجل الدولار اليوم في البنك الأهلي عند سعر 24.66 جنيه للشراء، و24.71 جنيه للبيع
سعر اليورو اليوم
سجل اليورو اليوم في البنك الأهلي عند سعر 26.16 جنيه للشراء، 26.35 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني اليوم
سجل الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي عند سعر 29.62 جنيه للشراء، 29.80 جنيه للبيع
أسعار العملات البنك الأهلي
سعر الريال السعودي اليوم
سجل الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 6.55 جنيه للشراء، و6.57 جنيه للبيع
سعر الدينار الكويتي اليوم
سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي عند سعر 77.84 جنيه للشراء، و 80.69 جنيه للبيع