نت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. عيار 21 مزعل العرسان منه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر الذهب اليوم الجمعة، الموافق 30 ديسمبر 2022 في سوق الصاغة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس على المستوى العالمي، فيما تختلف عن أسعار أمس خلال الفترة المسائية، وأيضا عن أسعار أمس خلال الفترة الصباحية، كما تكون تلك الأسعار التالية غير شاملة للمصنعية، والتي تختلف من محل لأخر ومن منطقة لأخري.

سعر الذهب اليوم سجل سعر الذهب عيار 24، لقيمة بيع 1,829 جنيه، شراء 1,851 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 22، لقيمة بيع 1,676 جنيه، شراء 1,697 جنيه

سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة

سجل سعر الذهب عيار 21، لقيمة بيع 1,600 جنيه، شراء 1,620 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 18، لقيمة بيع 1,371 جنيه، شراء 1,389 جنيه

سعر الجرام الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14، لقيمة بيع 1,067 جنيه، شراء 1,080 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 12، لقيمة بيع 914 جنيه، شراء 926 جنيه

سعر سبائك الذهب

سجل سعر الذهب الأونصة، لقيمة بيع 56,869 جنيه، شراء 57,579 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب، لقيمة بيع 12,800 جنيه، شراء 12,960 جنيه

سعر الذهب تحديث لحظي

سجل سعر الكيلو الذهب، لقيمة بيع 1,828,571 جنيه، شراء 1,851,429 جنيه

اسعار الذهب يوم الجمعه عالميا

كما صعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 % إلى 1816.21 دولار أمريكي للأوقية، فيما تحولت العقود الأمريكية الآجلة وارتفعت بنسبة 0.4 % إلى 1823.50 دولار أمريكي.