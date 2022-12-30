أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. شوف حديد عز بيعمل اية؟

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.
أسعار مواد البناء اليوم
سعر طن الحديد اليوم في مصر 2022
استقر سعر حديد عز تسليم أرض المصنع عند 23450 جنيه.
فيما ثبت سعر طن السويس للصلب عند 23350 جنيه.
واستقر سعر الطن حديد العشري عند 23300 جنيه.
كما ثبت سعر حديد بشاي عند 23300 جنيه.
وأيضا استقر سعر حديد المصريين عند 23350 جنيه.
وجاء سعر حديد العتال عند 23400 جنيه.
وسجل سعر حديد المراكبي عند 23200 جنيه.
سعر الأسمنت اليوم
وجاء سعر مصر للأسمنت لافارج عند 1860 جنيه.
وسجل سعر أسمنت وادي النيل عند 1825 جنيه.
كما سجل سعر الأسمنت المسلح عند 1883 جنيه.
فيما سجل سعر أسمنت النصر عند 1840 جنيه.
واستقر سعر أسمنت حلوان عند 1870 جنيه.
ثبت سعر أسمنت السويدي عند 1920 جنيه.