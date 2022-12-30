انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الجمعة 30 ديسمبر.. شوف حديد عز بيعمل اية؟والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم، الجمعة الموافق 30 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية وذلك لسعري الحديد والأسمنت، فيما تكون تلك الأسعار تسليم أرض المصنع، وغير شاملة لتكلفة النقل والشحن، وتختلف من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى.

أسعار مواد البناء اليوم