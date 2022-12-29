انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الخميس 29 ديسمبر.. شوف الكيلو بكام؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر طن الدقيق بروتين 24

وسجل سعر الدقيق بروتين/24 اليوم، عند مستوى 14.000 جنيه للطن الواحد

اسعار الدقيق اليوم

سعر طن الدقيق بروتين 27

سجل سعر الدقيق بروتين/27 اليوم، عند مستوى 14.150 جنيه للطن الواحد

سعر طن الدقيق اليوم

سعر الردة اليوم

سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 7750 جنيه للطن الواحد

سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم

وجاء سعر كيلو الدقيق اليوم للمستهلك، يختلف حسب المنطقة والأخرى، فيما يكون المتوسط في حدود 18 جنيه.

تذبذب سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة

وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.