انت الان تتابع خبر سعر الدقيق اليوم الخميس 29 ديسمبر.. شوف الكيلو بكام؟ والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - استقر سعر الدقيق اليوم، الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022 في الأسواق، ويكون ذلك مقارنة بأسعاره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.
سعر الدقيق اليوم
سعر طن الدقيق بروتين 24
وسجل سعر الدقيق بروتين/24 اليوم، عند مستوى 14.000 جنيه للطن الواحد
اسعار الدقيق اليوم
سعر طن الدقيق بروتين 27
سجل سعر الدقيق بروتين/27 اليوم، عند مستوى 14.150 جنيه للطن الواحد
سعر طن الدقيق اليوم
سعر الردة اليوم
سجلت أسعار الردة محلي اليوم، عند مستوى 7750 جنيه للطن الواحد
سعر كيلو الدقيق الفاخر اليوم
وجاء سعر كيلو الدقيق اليوم للمستهلك، يختلف حسب المنطقة والأخرى، فيما يكون المتوسط في حدود 18 جنيه.
تذبذب سعر الدقيق خلال الفترة الأخيرة
وجدير بالذكر إن الدقيق يعتبر من أشهر السلع الغذائية، حيث ارتع سعره اليوم بالرغم من تذبذبه خلال الفترة الماضية، وجاء ذلك وفقا لأخر التحديثات للتعاملات اليومية، ويتأثر بالعديد من العوامل التي ينتج عنها ارتفاع للأسعار أو الانخفاض أيضا.