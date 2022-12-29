انت الان تتابع خبر سعر الأرز الشعير اليوم الخميس 29 ديسمبر.. الطن بيشرب من البحر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انخفض سعر الأرز الشعير اليوم، الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022 لسعر الطن الواحد بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي.فيما انخفض سعر الأرز الأبيض بنوعيه كسر 5% وكسر 3% للطن الواحد، ويرصد موقع دوت الخليج تلك الأسعار بهذا التقرير، والتي جاءت على النحو التالي.

سعر الأرز الشعير اليوم 2022

سجلت أسعار الأرز الشعير عريض الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10300 جنيه.

سعر الأرز الشعير الآن

سجلت أسعار الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم، وجاء سعر الطن عند مستوى 10000 جنيه.

سعر طن الأرز اليوم

أما أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 16000 جنيه.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة كسر 5% اليوم، سجل سعر الطن عند مستوى 15200 جنيه.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك عند مستوى 19 جنيه.

سعر الأرز اليوم في التموين

بلغ سعر الكيلو ضمن صرف المقررات التموينية، عند 10.5 جنيه، وتصرف على بطاقة التموين للمستحقين.

أسعار الأرز اليوم عالميا

تباينت العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية، وانخفض سعر عقد يناير 2023، عند 17.635 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.095 دولار، أي بنسبة 0.54%، بينما ارتفع عقد مارس 2023، بنسبة 0.03%، ليسجل 18.090 دولار للقنطار.