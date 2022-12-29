انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الخميس 29 ديسمبر.. الطن يتراجع يا تجار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الأعلاف اليوم، الخميس الموافق 29 ديسمبر 2022 في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها أول الأسبوع الحالي، وسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

أسعار الأعلاف اليوم