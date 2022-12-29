انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس.. مفاجأة في سعر الطماطم والملوخية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضار والفاكهة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، استقرارا مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بـ أسعار الخضروات أمس الماضي، حيث تواصل استقرارها المستمر على مدار ديسمبر الحالي حتى الآن دون تغير جديد.

أسعار الخضار اليوم

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

البصل اليوم سجل سعر 3 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم اليوم سجل بين 4 و6 جنيهات.

كيلو الخِيار اليوم سجل ما بين 6 و9 جنيهات.

كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 30 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية 20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

شهد سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات وتصاعدت أسعار الملخوية “الناشفة”

أسعار الفاكهة اليوم

سجل كيلو الموز نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.

المانجو الزبدية سجلت نحو 20 جنيها

سعر العنب البناتي ما بين 20 جنيها.

سعر الكمثرى 10 جنيهات.

الجوافة سجلت اليوم نحو 7 جنيهات.

سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.

سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.