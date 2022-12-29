انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني في آخر تداول في 2023.. اعرف بكام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الجنيه الاسترليني بداية التعاملات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، ثباتا على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمس، وفي آخر يوم تداول في العام الحالي للبنوك، حيث كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية، ليظل محافظًا على سعره دون تراجع بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

سعر الجنيه الاسترليني، سجل استقرارا في الساعات الحالية، ومع بداية تداول البنوك اليوم الخميس ثبت أمام الجنيه المصري، في ختام تداول العام الحالي، دون تحرك جديد أو زيادة في سعر الصرف أمام الجنيه المصري.

سجل صباح اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

شهد في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

طرح بنحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

شهد نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

طرح بنحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.