انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي اليوم في مصر.. “اتبسطوا يا معتمرين” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مع ختام تداول الأسبوع الحالي اليوم الخميس 29 ديسمبر الحالي، وآخر عمل للبنوك فقي العام الحالي، سجل سعر الريال السعودي اليوم استقرارا أمام الجنيه المصري في البنوك، وتراجع بشكل كبير في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، لتستقر أسعار العملات ومن بينها العملة السعودية مقارنة بسعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد الريال السعودي اليوم الخميس أمام الجنيه المصري، استقرارا، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

شهد الريال السعودي اليوم، تراجعا كبيرا في السوق السوداء في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفي السوق السوداء تراجع بقيمة جنيهين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،