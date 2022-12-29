انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الخميس.. اشتري دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 29 ديسمبر، تباينا مع ختام الأسبوع الحالي، وَسْط ثبات في السعر منذ بداية الأسبوع، دون حدوث أي تغيرات سوى تغيرات طفيفة في سعري الدواجن البلدي والساسو، وَسْط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مع بداية التداول في الأسواق بمختلف محافظات مصر، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس، وبعد أن حدث انفراجة كبيرة في توفير الأعلاف.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

ثبتت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الخميس مقارنة بـ أسعار أمسِ، حيث شهدت الفراخ البلدي والساسو ثباتا كبيرا مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

شهدت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الخميس استقرارا كبيرا في حركة البيع والشراء وبأسعار مناسبة دون تغيرات او ارتفاع جديد، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق بتباين في السعر للمستهلك وفي سوق الجملة.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 42 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 48 جنيها للمستهلك، ويباع في المزرعة بسعر 38 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم سجلت نحو 48 جنيهًا في المزرعة.

سجل الكيلو للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

شهد سعر الكتكوت الساسو اليوم من 4 حتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الخميس 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت نحو 55 جنيهًا وتصل إلى77 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو