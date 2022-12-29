انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم في الحنين.. يلا اشتري طبق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تباين سعر كرتونة البيض اليوم الخميس 29 ديسمبر2022، مع بداية التداول الصباحي في السوق المصري بمختلف المحافظات، سواء في المزرعة أو للمستهلك، حيث ثبت سعر البيض على آخر تراجع له أول الأسبوع الحالي، وتلك مقارنة بـ سعر البيض أمس، ولعل أبرز الأسباب وراء التراجع، هو انفراجة الأعلاف، وجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة لمساعدتهم.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

شهد سعر كرتونة البيض اليوم تباينا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث جاءت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك اليوم الخميس في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

سجل سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم في المزرعة نحو 75 جنيهًا.

كما سجل للمستهلك نحو 85 جنيهًا، وفي التموين سجل 70 جنيها.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك.

كما سجل في المزرعة بداية من 75 جنيهًا.