انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم أمام الجنيه الخميس..”تغيرات في الدولار والكويتي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تحركت أسعار العملات اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، أمام الجنيه المصري، بشكل طفيف في بعض البنوك، حيث زادت بعض العملات بقيمة طفيفة، تقدر بقروش بسيطة مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأمس، وبعد حالة الاستقرار والثبات الكبيرة بعد قرارات البنك المركزي المصري، وثبتت بعض العملات الأخرى مقارنة بـ أـسعار العملات أمس.

أسعار العملات الأجنبية

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، تحركًا طفيفًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الخميس 29 ديسمبر، مقارنة بأسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 24.69 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه، نحو 29.79 جنيه للشراء، و 29.91 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، نحو 26.23 جنيه للشراء، و 26.33 للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 80.53 جنيه للشراء، و 80.79 للبيع في بداية التعاملات الصباحية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

شهد سعر صرف الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

طرح سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه بـ 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.