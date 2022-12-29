انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الخميس.. “الحق اشتري حالا| والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجلت أسعار الأسماك اليوم الخميس تراجعًا في غالبية الأصناف الشعبية، مثل سعر البلطي والبوري، وذلك مقارنة بأمس، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية، مع بَدْء المزاد العلني في سوق العبور، ومن بينها السمك البلطي والسمك الدنيس والجمبري.

أسعار السمك اليوم البلطي

شهدت أسعار الأسماك اليوم الخميس تراجعًا في في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي الأكثر انتشارا، والسمك البوري، لذا يستعرض”دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم.

انخفض سعر السمك البلطي إلى 20 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 23 إلى 35 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

انخفض سعر كيلو السمك المجمد، اليوم الخميس من 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

سجل كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور بانخفاض 20 جنيها.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

سجل السمك البوري اليوم نحو 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، ويصل للمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل سمك قشر البياض اليوم نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.