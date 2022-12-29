أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر.. مفاجأة انخفض 3 آلاف جنيه

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بشكل كبير في سوق التشييد والبناء، بأكثر من 3 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد، مقارنة بسعره بداية الأسبوع، وبعد أن وصل السعر إلى أكثر من 30 ألف جنيه للمستهلك، انخفض ليباع الآن ما بين 27 إلى 28 ألف جنيه، تزامنًا مع استقرار الأسمنت هو الآخر مع بداية التعاملات.
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
انخفض سعر طن السويس نحو 23350 جنيه في المصنع
سعر الطن حديد العشري سجل اليوم 21300 جنيه في المصنع.
يعرض حديد العتال اليوم بسعر 21400 جنيه.
سجل سعر حديد عز نحو 24600 جنيه بانخفاض 1000 جنيه في المصنع، ووصل إلى انخفاض قياسي للمستهلك.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
ثبت سعر حديد المراكبي اليوم عند 21200 جنيه.
عرض حديد بشاي بسعر 21300 جنيه.
سعر حديد المصريين اليوم استقر عند 21350 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
سجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1835 جنيها.
شهد سعر أسمنت السويدي 1765 جنيها.
ثبت سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.
سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1865 جنيها.