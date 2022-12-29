انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر.. مفاجأة انخفض 3 آلاف جنيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، بشكل كبير في سوق التشييد والبناء، بأكثر من 3 آلاف جنيه في طن الحديد الواحد، مقارنة بسعره بداية الأسبوع، وبعد أن وصل السعر إلى أكثر من 30 ألف جنيه للمستهلك، انخفض ليباع الآن ما بين 27 إلى 28 ألف جنيه، تزامنًا مع استقرار الأسمنت هو الآخر مع بداية التعاملات.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم