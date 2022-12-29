انت الان تتابع خبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.. انهيار كبير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29 ديسمبر، تباين في البنوك العاملة في مصر، وتحرك في بعض البنوك بشكل طفيف مقارنة بأمس، كما أنه واصل انخفاضه في السوق السوداء بقيمة كبيرة، حيث وصل إلى تراجع بقيمة أكثر من 12 جنيها الساعات الحالية، بعد اجتماع البنك المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 29 ديسمبر، ثباتا على أسعاره أمس في غالبية البنوك المصرية مع بداية التداول، ليواصل استقراره بعد رفع أسعار الفائدة 3% الأسبوع الماضي من قبل البنك المركزي المصري، وسجل في سعر الصرف في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

مع صباح التداول اليوم، سجل سعر الدولار اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، استقرارًا في البنك المركزي المصري، حيث سجل 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يستمر تراجع الدولار، صباح اليوم في السوق السواء، وخلال المدة الحالية بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتكون ضربة للسوق الموازية، التي تكبدت خسائرها، التي تصل إلى 12 جنيهًا جملة واحدة.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل نحو 24.66 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه بنحو 24.66 جنيه للشراء، و 24.71 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

سعر الدولار في البنك الأهلي القطري

وبلغ 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع

سعر العملة الأمريكية في بنك البركة

بلغ سعر جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل إلى 24.74 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

حقق 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل 24.70 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر عملة أمريكا في بنك المشرق

طرح بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي – مصر

وعرض بـ 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر 24.72 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر 24.71 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك سايب

حقق سعر 24.67 جنيه للشراء، و 24.77 للبيع.