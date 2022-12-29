انت الان تتابع خبر سعر الذهب الآن في مصر الخميس.. “400 جنيه تراجع” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سجل سعر الذهب اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022، ثباتًا على أسعار المعدن الأصفر أمسِ الأربعاء، دون أي زيادة جديدة، وبدأ التعاملات بتباين كبير في سوق المشغولات الذهبية، وَسَط تراجع كبير في حركة البيع والشراء وبعد أن انخفض طوال الأسبوع الماضي أكثر من 400 جنيهًا، مقارنة بالخميس الماضي، ولا سيما بعد قرار البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، التي أدت إلى استقرار سوق الذهب وتراجعه عن سعره القياسي.

سعر الذهب الآن في مصر

تراجع سعر الذهب اليوم الخميس مع بداية التداول الصباحي، بقيمة تصل إلى10 جنيهات عن ليلة أمس، و40 جنيهًا عن صباح أمس، في الجرام الواحد، ليتراجع مجمل الانخفاض منذ بداية الأسبوع الحالي أكثر من 400 جنيه، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3 %

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 1550 جنيها، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بما سجله أمسِ، ليواصل تراجعه بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو بيع 1328 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سعر الذهب عيار 21 نحو 1590 جنيهًا

سجل سعر عيار 14 نحو 1040 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1771 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو 12400 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1550 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1550 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها ويصل سعر الجرام بالمصنعية إلى 1650 جنيهًا.