انت الان تتابع خبر سعر السكر اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.. الطن ركب الناقة وشرخ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر السكر اليوم، الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022، في السوق المحلي المصري للطن الواحد، وذلك مقارنة بسعره أمس، وسعره أول أمس، فيما استقرت أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، وجاءت تلك الأسعار حسب ما يرصدها موقع دوت الخليج على النحو التالي.

سعر طن السكر الأبيض

سجل سعر السكر الأبيض، وجاء عند مستوى 16800 جنيه، وذلك لسعر الطن الواحد.

أسعار الجلوكوز

كما استقرت أسعار الجلوكوز، وسجل عند مستوى 17500 جنيه لسعر الطن الواحد.

أسعار النشا الغذائي

واستقرت أسعار النشا الغذائي، وسجل عند مستوى 18000 جنيه لسعر الطن الواحد.

سعر كيس السكر اليوم

سجل متوسط سعر كيلو السكر للمستهلك اليوم، وجاء عند مستوى 20 جنيه.

سعر السكر في التموين

سعر السكر التمويني بالمنافذ التموينية، سجل لسعر الكيلو 10.5 جنيه، والذي يتم صرفه ضمن المقررات التموينية.

أسعار السكر اليوم عالميا

انخفضت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك، وسجل عقد مارس 2023 نحو 20.19 سنت للرطل، بمقدار تراجع 0.13 سنت، ونزل عقد مايو 2023 بنسبة 0.53%، ليسجل 18.89 سنت للرطل، أي بمقدار تراجع 0.10 سنت.

فيما هبطت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن، وانخفض عقد تداول شهر مارس 2023، لتصل إلى 560 دولار للطن، بمقدار تراجع 12.10 دولار، أي بنسبة 2.12%، ونزل عقد تداول مايو 2023 ليسجل 536.70 دولار للطن، بانخفاض قدره 12.30 دولار.