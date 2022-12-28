انت الان تتابع خبر سعر الزيت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.. انخفاض الطن والناس فرحانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نخفض سعر الزيت اليوم الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 في الأسواق، وذلك بالمقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.

سعر الزيت اليوم

زيت الذرة الخام