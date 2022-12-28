انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء.. اغتم فرصة الشرءا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، استقرارها وثباتها مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الخضروات أمس الماضي، حيث تواصل ثباتها على مدار ديسمبر الحالي وحى الآن دون تغير جديد وَسَط إقبال كبير من المواطنين على عمليات الشراء والبيع.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضار اليوم

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم:

البصل استقر اليوم عند سعر 3 جنيهات.

سعر كيلو الطماطم اليوم سجل بين 6 و8 جنيهات.

كيلو الخِيار اليوم سجل ما بين 6 و9 جنيهات.

كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 35 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البامية 20 جنيها.

سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.

استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.

كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم بين 6 و8 جنيهات.

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.

شهد سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل كيلو الموز نحو 13 جنيها.

سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.

المانجو الزبدية سجلت نحو 20 جنيها

سعر العنب البناتي ما بين 20 جنيها.

سعر الكمثرى 10 جنيهات

سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.

سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.

الجوافة سجلت اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.