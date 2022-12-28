انت الان تتابع خبر سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر.. “سابق اليورو”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر الجنيه الاسترليني بداية التعاملات اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، استقرارا، وثبت على نفس أسعار الجنيه الاسترليني أمس، وذلك بعد أن كسر حاجة الـ 30 جنيهًا في البنوك المدة الماضية، ليظل محافظًا على سعره دون تراجع بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم في مصر

شهد سعر الجنيه الاسترليني، استقرارا في الساعات الحالية، ومع بداية تداول البنوك اليوم الأربعاء ثبت أمام الجنيه المصري، لليوم الخامس على التوالي دون تحرك جديد أو زيادة في سعر الصرف أمام الجنيه المصري.

سعر صباح اليوم في البنك المركزي المصري نحو 30.1644 جنيها للشراء، و30.283 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني داخل البنك التجاري الدولي CIB

سجل اليوم الأربعاء نحو 30.0836 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر

سجل صباح اليوم نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل اليوم الأربعاء نحو 30.1326 جنيها للشراء، و30.3909 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية

سجل اليوم الأربعاء نحو 30.0648 جنيها للشراء، و30.3786 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي

سجل اليوم الأربعاء نحو 30.0346 جنيها للشراء، و30.3169 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك قناة السويس

سجل اليوم الأربعاء في بنك قناة السويس نحو 30.0346 جنيها للشراء و30.3786 جنيها للبيع.