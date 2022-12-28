انت الان تتابع خبر سعر الريال السعودي في السوق السوداء.. وصل كام يا معتمرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، انخفاضه أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، بعد إعلان البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 3%، لتستقر أسعار العملات ومن بينها العملة السعودية، وفي الوقت نفسه لم تتحرك أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية مقارنة بسعر الريال السعودي أمس.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

شهد الريال السعودي اليوم الأربعاء أمام الجنيه المصري، استقرارا، في ظل اضطراب أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ورفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري 3%.

سعر الريال السعودي اليوم، انخفاضًا كبيرًا وتراجعًا غير مسبوق في السوق السوداء في الوقت الذي يستقر فيه سعر الصرف في البنوك، بعد رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، حيث سجل في البنك المركزي المصري نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفي السوق السوداء تراجع بقيمة جنيهين.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر

سجل نحو 6.53 جنيه للشراء، 6.55 للبيع،

سعر صرف الريال السعودي في المصرف المتحد

سجل نحو 6.32 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل نحو 6.54 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك البركة

سجل نحو 6.37 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي.

سجل نحو 6.52 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر صرف الريال السعودي في بنك المشرق

سجل نحو 6.49 جنيه للشراء، 6.56 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سجل نحو 6.36 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سجل نحو 6.48 جنيه للشراء، 6.55 للبيع.