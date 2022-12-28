انت الان تتابع خبر سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء.. اشتري دلوقتي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهد سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء 28 ديسمبر2022، استقرارا مع بداية التداول في الأسواق، سواء في المزرعة أو للمستهلك، حيث ثبت سعر البيض على آخر تراجع له أول الأسبوع الحالي، وذلك مقارنة بسعره أمس، ويعود السبب وراء التراجع إلى جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، في توفير كميات كبيرة كراتين البيض للمواطنين بأسعار مخفضة لمساعدتهم.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم

سجل سعر كرتونة البيض اليوم تباينا، مقارنة بـ أسعار البيض أمسِ، حيث جاءت بسعر 75 جنيهًا إلى 80 جنيهًا للمستهلك اليوم الأربعاء في الأسواق المختلفة، وتختلف من محافظة لأخرى.

شهدت سعر كرتونة البيبض الأحمر اليوم، في المزرعة 75 جنيهًا، وللمستهلك نحو 85 جنيهًا، كما سجلت في التموين 70 جنيها للمستهلك.

سعر البيض البلدي في السوق

سجل سعر البيض من 80 إلى 90 جنيهًا للمستهلك، وفي المزرعة يباع بداية من 75 جنيهًا.