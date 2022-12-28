انت الان تتابع خبر بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. تغيرات في البلدي والساسو والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، استقرارها مع اقتراب ختام الأسبوع الحالي، وَسْط ثبات في السعر منذ بداية الأسبوع، ولم تشهد أي تغيرات سوى تغيرات طفيفة في سعري الدواجن البلدي والساسو، وَسْط إقبال كبير من المواطنين على الشراء، مع بداية التداول في الأسواق بمختلف محافظات مصر، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمس.

أسعار الدواجن اليوم

“دوت الخليج”، يستعرض في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء في أسواق مصر بجميع المحافظات، جملة وللمستهلك:

ثبتت أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر الأربعاء مقارنة بـ أسعار أمسِ، فتباع الفراخ البلدي والساسو بتغيرات طفيفة، بارتفاع جنيه في كل كيلو، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء.

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

سجلت بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الأربعاء تباينا ملحوظًا، مقارنة بـ أسعار الدواجن أمسِ، حيث بدأت الأسعار اليوم في الأسواق بتباين في السعر للمستهلك وفي سوق الجملة، باستثناء تغيرات طفيفة في سعري الدواجن الساسو والدواجن البلدي.

سعر الدواجن البيضاء اليوم

سجل سعر الدواجن البيضاء نحو 43 جنيهًا للكيلو، ويصل إلى 48 جنيها للمستهلك، ويباع في المزرعة بسعر 38 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو

أسعار الساسو اليوم الأربعاء سجلت نحو 48 جنيهًا في المزرعة.

سجل الكيلو للمستهلك بداية من 55 جنيهًا حتى 70 جنيها.

بورصة الكتاكيت اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم الأربعاءمن 4 وحتى 5 جنيهات.

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الأربعاء 5 جنيهات

سعر البانيه اليوم

سجل سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء سعر ما بين 100 و110 جنيهات للكيلو.

أسعار الدواجن البلدي اليوم

سجلت نحو 55 جنيهًا وتصل إلى77 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن الأمهات اليوم

سجلت بين 33 إلى 35 جنيهًا للكيلو.