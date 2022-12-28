انت الان تتابع خبر أسعار العملات اليوم في مصر.. “شوف الكويتي عامل إيه” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار العملات اليوم الأربعاء استقرارها بعد حالة التذبذب طوال المدة الماضية، لتعود إلى الاستقرار أمام الجنيه المصري مع بداية التداول الصباحي اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، لا سيما بعد قرارات البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة، حيث شهدت ارتفاعا كبيرًا في الصرف أمام العملة المصرية، بداية من 28 أكتوبر الماضي، لكن ثبتت اليوم، مقارنة بـ أـسعار العملات أمس.

أسعار العملات الأجنبية

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، مقارنة بأسعار العملات أمسِ بالبنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 24.67 جنيه للشراء، و 24.74 للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه، نحو 29.79 جنيه للشراء، و 29.89 للبيع.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه، نحو 26.21 جنيه للشراء، و 26.30 للبيع.

أسعار العملات العربية

سعر الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي إلى 80.50 جنيه للشراء، و 80.77 للبيع في بداية التعاملات الصباحية اليوم

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر صرف الدَّرْهم الإماراتي مقابل الجنيه نحو 6.71 جنيه للشراء، و 6.73 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 6.55 جنيه للشراء، و 6.57 للبيع.