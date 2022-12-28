سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف.. شوف وصل كام

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رياض - احمد صلاح - يواصل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، استقراره وتباينه في البنوك العاملة في مصر، مع انخفاضه في السوق السوداء بقيمة كبيرة، حيث وصل إلى تراجع بقيمة أكثر من 10 جنيهات الساعات الحالية، كما واصل تراجعه بعد اجتماع البنك المركزي المصري ورفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الدولار اليوم في مصر 2022

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 ديسمبر، في البنوك المصرية، وشهد ثباتا مع بداية التداول ليواصل استقراره بعد رفع أسعار الفائدة 3% الأسبوع الماضي من قبل البنك المركزي المصري. وجاء في سعر الصرف في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.72 جنيه للشراء كأعلى سعر له.

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، استقرارًا في البنك المركزي المصري، حيث سجل 24.68 جنيه للشراء و 24.77 جنيه للبيع مع أول تداول له صباح اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

يواصل الدولار تراجعه صباح اليوم في السوق السواء، وخلال المدة الحالية يستمر في التراجع بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%، لتكون ضربة للسوق الموازية، التي تكبدت خسائرها حتى صباح اليوم الأربعاء لتصل إلى 12 جنيهًا جملة واحدة.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل نحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع.

سعر الدولار اليوم البنك الأهلي

كما سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه بنحو 24.64 جنيه للشراء، 24.69 للبيع، بينما بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي نحو 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي لايف

كما صل سعر صرف الدولار في المصرف المتحد، نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي القطري نحو 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.

سجل سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 24.72 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، كما سجل سعر صرف الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 24.65 جنيه للشراء، 24.75 للبيع، وسجل في البنك التجاري الدُّوَليّ إلى 24.68 جنيه للشراء، 24.75 للبيع.