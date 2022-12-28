انت الان تتابع خبر سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عاد للارتفاع من جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عاد سعر الذهب اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، إلى الارتفاع من جديد بداية التعاملات، بعد سلسلة التراجع التي شهدتها الأسعار المدة الماضية، إلا أنه سرعان ما عاد للارتفاع من جديد بعد الارتفاع العالمي، ليزيد عن أمس بواقع 60 جنيهًا في عيار 21، وبعد أن انخفض على مدار 3 أيام ما يزيد عن 200 جنيه.

سعر الذهب الآن في مصر

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء مع بداية التداول الصباحي، بقيمة تصل إلى 60 جنيهًا في الجرام الواحد، ليتراجع مجمل الانخفاض منذ بداية الأسبوع الحالي أكثر من 240 جنيها، بعد قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 3 %

ارتفع سعر الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 1590 جنيها، مع بداية التداول الصباحي، مقارنة بما سجله أمسِ، ليواصل ارتفاعه مجددًا، بعد قرار البنك المركزي المصري، برفع أسعار الفائدة 3%.

سعر الذهب عيار 18 سجل نحو بيع 1363 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 21 نحو 1590 جنيهًا

ارتفع سعر عيار 14 نحو 1060 جنيها

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1817 جنيها.

سعر الذهب تحديث لحظي

سجل اليوم الجنيه الذهب نحو 12720 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1590 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، نحو 1590 جنيهًا دون المصنعية التي تبدأ من 45 حتى 70 جنيها ويصل سعر الجرام بالمصنعية إلى 1650 جنيهًا.