انت الان تتابع خبر أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 28 ديسمبر.. الطن بيرجع بظهره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الأعلاف اليوم، الأربعاء الموافق 28 ديسمبر 2022 على استقرارها في الأسواق المحلية، وذلك بالمقارنة بسعرها نهاية الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الأسعار على النحو التالي.وكشف عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، بأن سبب تذبذب سعر طن الأعلاف تكون حسب سعر الدولار الأمريكي، وتختلف أيضا حسب المعروض والطلب عليه، مما يتسبب في زيادة سعر الطن أو انخفاضه.

أسعار الأعلاف اليوم

سجل سعر طن علف بادي تسمين سوبر 23% عند مستوى 21500 جنيه.

وسجل أيضا سعر طن علف نامي تسمين سوبر 21% عند مستوى 21400 جنيه.

وسعر طن علف ناهي تسمين سوبر 19% سجل عند مستوى 21300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

سجل سعر طن علف بادي نامي 21% عند مستوى 20800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المحلي عند مستوى 39000 جنيه.

سجل سعر طن الجلوتين المستورد عند مستوى 40000 جنيه.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

سجل سعر طن الدي دي جي عند مستوى 16000 جنيه.

سجل سعر طن كسب العباد 36% عند مستوى 21000 جنيه.