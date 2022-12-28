انت الان تتابع خبر سعر الفضة اليوم الأربعاء 28 أغسطس.. ارتفاع الجرام مزعل العرسان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت سعر الفضة اليوم الأربعاء، الموافق 28 ديسمبر 2022 استقرار في الأسواق، وذلك مقارنة بسعرها اول أمس، وسعرها أول الأسبوع الحالي، وجاءت تلك الأسعار حسب أخر بيان على النحو التالي.

سعر الفضة اليوم في مصر