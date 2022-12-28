انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء.. “1000 جنيه تراجع” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، تراجعها منذ بداية الأسبوع الحالي، لتنخفض بقيمة 1000 جنيه في بعض شركات الحديد اليوم بعد حالة الارتفاع الجنونية المدة القريبة الماضية، لتتراجع الأسعار بعد عزوف كثير من المواطنين على الشراء وتراجع الطلب.

أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم