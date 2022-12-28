انت الان تتابع خبر أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم الأربعاء.. “1000 جنيه تراجع” والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تواصل أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022، تراجعها منذ بداية الأسبوع الحالي، لتنخفض بقيمة 1000 جنيه في بعض شركات الحديد اليوم بعد حالة الارتفاع الجنونية المدة القريبة الماضية، لتتراجع الأسعار بعد عزوف كثير من المواطنين على الشراء وتراجع الطلب.
أسعار الحديد والأسمنت للمستهلك اليوم
انخفض سعر طن السويس نحو 23350 جنيه.
سعر الطن حديد العشري سجل اليوم 21300 جنيه.
سعر حديد العتال اليوم سجل 21400 جنيه.
تراجع سعر حديد عز سجل نحو 24600 جنيه بانخفاض 1000 جنيه
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر
ثبت سعر حديد المراكبي اليوم الأربعاء عند 21200 جنيه.
سجل سعر حديد بشاي 21300 جنيه.
سعر حديد المصريين اليوم استقر عند 21350 جنيه.
أسعار الأسمنت اليوم مصر
شهد سعر أسمنت حلوان اليوم إلى 1835 جنيها.
سجل سعر أسمنت السويدي اليوم عند 1765 جنيها.
ثبت سعر الأسمنت المسلح اليوم عند 1890 جنيها.
سجل سعر أسمنت النصر اليوم نحو 1865 جنيها.