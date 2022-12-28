انت الان تتابع خبر أسعار الأسماك اليوم الأربعاء.. اعرف البلطي وصل كام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - واصلت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء حفاظها على سعرها منذ بداية الأسبوع الحالي وحتى الآن، دون زيادة جديدة، وسط إقبال كبير من المواطنين على شراء الأصناف الشعبية، مع بدء المزاد العلني في سوق العبور، ومن بينها السمك البلطي والسمك الدنيس.

أسعار السمك اليوم البلطي

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأربعاء تباين في غالبية الأصناف الشعبية من بينها السمك البلطي الأكثر انتشارا، لذا يستعرض “دوت الخليج”، في السطور التالية، سعر السمك اليوم في سوق العبور اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

سجل سعر السمك البلطي 22 جنيهًا للحجم الصغير في سوق العبور اليوم، ويباع للمستهلك من 25 إلى 33 جنيهًا، كما سجل متوسط الحجم من 40 إلى 65 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة السمك المجمد

سجل سعر كيلو السمك المجمد، اليوم الأربعاء من 30 إلى 35 جنيهًا للكيلو جملة.

أسعار الجمبري اليوم

ثبت كيلو الجمبري اليوم من 140 حتى 280 جنيهًا للكيلو الواحد في سوق العبور.

سعر سمك الدنيس

سجل سعر السمك الدنيس من 100 إلى 160 جنيهًا في الكيلو الواحد.

سعر السمك البوري اليوم

سعر السمك البوري اليوم الأربعاء سجل نحو 65 جنيها للكيلو جملة في سوق العبور، ويصل للمستهلك من 70 إلى 90 جنيهًا.

سعر السمك اليوم في سوق العبور

سجل الكيلو الواحد من سمك قشر البياض اليوم الأربعاء نحو 110 جنيهات للكيلو الواحد.