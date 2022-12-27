العملات المصرية القديمة.. أغلى 5 عملات نادرة تعرف عليها بالأسعار

انت الان تتابع خبرالعملات المصرية القديمة.. أغلى 5 عملات نادرة تعرف عليها بالأسعار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قد ترغب في التعرف على أسعار العملات المصرية القديمة في حال أن كنت من هواة تجميع تلك العملات على اختلافها، ومن خلال السطور التالية سنتعرف على أبرز ما ورد بهذا الخصوص.

في حال أن كنت تود اقتناء أيٍ من العملات المصرية القديمة، فقد ترغب في التعرف على أماكن بيعها، والتي وردت كما التالي:

في الإسكندرية: شارع خالد بن الوليد في منطقة ميامي شرق الإسكندرية، وكذلك في منطقة الساعة بالسيوف، وتوجد كذلك في منطقة الإبراهيمية، ومنطقة محطة الرمل، ومنطقة المنشية، إلى جانب منطقة العطارين، وسوق الجمعة غرب الإسكندرية، ومنطقة بحري على كورنيش الإسكندرية.

وسط البلد: في المزادات التي تقع في منتصق تلك المنطقة، وكذلك في محلات مخصصة لبيعها في خان الخليلي في شارع عماد الدين وشارع الألفي. أسعار العملات القديمة لا يزال الحديث عن أسعار عملات قديمة مستمرًا، وإليك آخر الأسعار التي وردت على النحو الآتي:

سعر العملة التاريخية السلطان فؤاد ريال يتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، على أن تحمل اسم الملك فؤاد عليها، وتاريخ 1920.

تكلفة الحصول على المليم الذهبي يعادل 11 ألف جنيه، على أن يشتمل على اسم مملكة مصر، ورقم 1 ملم في المنتصف وصورة الملك ونقش الملك فؤاد الأول في الخلف، وتاريخ الإصدار وهو 1924.

سعر ريال فضي للملك فاروق يعادل 700 جنيه.

تكلفة الحصول على النصف جعران تعادل 400 جنيه.

سعر عملة الملك حسين كرمل يعادل 300 جنيه.

تكلفة الحصول على القرش المطلي بالصقور، الذي تم إصداره عام 1973 تعادل 30 ألف جنيه.

سعر ورقة بريزا تعادل 10 قروش يعادل 60 ألف جنيه، على أن تشتمل على اسم السطان فؤاد وتحمل صورته، والبعض يشير إلى أنها تعادل 3000 جنيه.

سعر الجنيه المصري من العملات المصرية القديمة يعادل 50 ألف دولار، أو 100 ألف دولار على حسب الكمية المتاحة منه، وكذلك العرض والطلب.

تكلفة الحصول على عملة 50 قرش ورقية تحمل صورة أبو الهول في المنتصف، تزيد عن 130 ألف دولار.

العملات القديمة المطلوبة عقب التعرف على أماكن بيع العملات القديمة، كان لا بد من التعرف على أشهر العملات المصرية القديمة المطلوبة، ومنها ما يلي:

المليم الذهبي: وصل سعر تلك العملة إلى 11 ألف جنيه، على أن تتضمن حفر على واجهتها يشير إلى اسم المملكة المصرية، علاوة على ضرورة تواجد رقم 1 مليم في المنتصف، وأن يكون تاريخ الإصدار هو عام 1924.

ريال السلطان فؤاد: إن عملة ريال السلطان فؤاد قد ارتفعت في الفترة الأخيرة نتيجة إلى أنها من بين العملات النادرة، حيث وصلت تكلفة الحصول عليها إلى 100 ألف جنيه، مع العلم أنه يجب أن تحمل العملة اسم السلطان فؤاد، وكذلك تاريخ 1920 الميلادي، والتاريخ الهجري 1335.

الخمسة مليم: وصل سعر تلك العملة إلى 20 ألف جنيه، على أن تكون مصنوعة من الألومونيوم وليس النحاس، كما يجب أن تكون تابعة لإصدار عام 1973، وأن تحمل صورة الصقر، ويُكتب عليها بعض العبارات في الجهة الأخرى، مع العلم أنها من بين العملات التي من النادر مصادفتها.

كيف أبيع عملات قديمة 2022؟ في حال أن حصلت على أيٍ من العملات المصرية القديمة [1]، فيمكنك الحصول على الكثير من المال في مقابل بيعها في أيٍ من الأماكن التي سبق الإشارة إليها، والتي تتيح لك إمكانية إتمام عمليات البيع أو الشراء لتلك العملات بسهولة ويسر. ما هي أغلى العملات المصرية القديمة؟ لا يزال الحديث عن أغلى العملات المصرية القديمة [2] مستمرًا، ومن تلك العملات ما سنتعرف عليه على النحو التالي:

ربع جنيه جمال عبد الناصر: صنع من الفضة، كما يحمل تاريخ 1956، ويزن ما يعادل 17.5 جرام، ويعادل قطره 33 مللي، علاوة على أن تكلفة الحصول عليه تعادل 10 آلاف جنيه.

عشر مليمات الأقليم المصري 1958: يصل وزن تلك العملة إلى 4.9 جرام، علاوة على أن قطرها يعادل 23 مللي، وهي مصنوعة كذلك من البرونز، ويعادل سعرها في الوقت الحالي 5 آلاف جنيه، وفي حال أن كانت لا تتضمن أية عيوب فقد تصل تكلفة الحصول عليها لما يعادل 50 ألف جنيه.

10 مليم بكلمة مصر 1958: صدرت تلك العملة خلال الوحدة بين مصر وسوريا، علاوة على أن تكلفة الحصول عليها قد تصل إلى ألف جنيه، وفي حال أن كانت خالية من العيوب فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه.

عشر قروش النسر كوبر نيكل 1964: يصل وزن تلك العملة النقدية القديمة إلى 6 جرام، كما أن قطرها يعادل 27 مللي، علاوة على أنها مصنوعة في الأساس من الكوبر نيكل، وتصل تكلفة الحصول عليها إلى ما يعادل ألف جنيه، أما إن كانت متاحة بحالة جيدة فقد تعادل من حيث التكلفة 10 آلاف جنيه.

5 قروش نحاس 1962: يصل وزن تلك العملة إلى 7.5 جرام، علاوة على أن قطرها يعادل 27 مللي، وهي من بين العملات المصرية القديمة المصنوعة من النحاس، وتصل تكلفة الحصول عليها إلى ما يعادل 700 جنيه، بينما إن سنحت لك الفرصة للحصول عليها دون خدوش أو عيوب فستصل التكلفة المالية آنذاك إلى ما يعادل 7 آلاف جنيه.

ما هي أغلى عملة قديمة؟ في حال أن كنت ترغب في التعرف على أغلى عملة قديمة على مستوى العالم [3]، فيجدر بك متابعة السطور الآتية:

عملة 1 Million Gold Canadian Maple Leaf: يعود تاريخ إنتاج تلك العملة إلى عام 2007، علاوة على أن تكلفة الحصول عليها تعادل 4.2 مليون دولار.

عملة Silver Dollar Class 1: يعود تاريخ إصدار تلك العملة إلى عام 1804، كما ان تكلف الحصول عليها في الوقت الحالي قد تصل إلى 4.1 مليون دولار.

عملة Liberty Head Nickel: من أغلى العملات القديمة التي يعود تاريخ إصدارها إلى عام 1913، كما أن سعرها الآن يعادل 4.5 مليون دولار.

عملة Edward III Florin: من بين العملات النقدية القديمة ذات السعر الباهظ؛ حيث يعود تاريخها إلى عام 1343، كما تصل تكلفة الحصول عليها في الوقت الحالي إلى 6.8 مليون دولار.

عملة Brasher Doubloon: يعود تاريخ إصدار تلك العملة النقدية القديمة إلى عام 1787، كما تصل تكلفة الحصول عليها في الوقت الحاضر إلى ما يعادل 7.4 مليون دولار تقريبًا.

عملة Saint-Gaudens Double Eagle: المرة الأولى التي تم إصدار تلك العملة بها تعود إلى عام 1907، كما تصل قيمتها إلى ما يعادل 7.6 مليون دولار تقريبًا.

عملة Double Eagle: تم إصدار تلك العملة النقدية القديمة للمرة الأولى في عام 1933، وفي حال أن كنت ترغب في شراءها فستحتاج إلى سداد قيمتها المالية التي تعادل 7.6 مليون دولار.

عملة Flowing Hair Silver/Copper Dollar: يعود تاريخ إصدار تلك العملة إلى عام 1794، كما أن تكلفة الحصول عليها تصل إلى 10.0 مليون دولار.

كم سعر المليم المصري القديم؟ بالنظر إلى الأسعار المعلن عنها في الوقت الحالي، نجد أن سعر المليم الذهبي المصري القديم قد سجل 11 ألف جنيه، وفقًا لما ورد عن أحد التجار في هذا المجال. كم سعر الجنيه أبو جملين؟ من خلال الاطلاع على أحدث أسعار العملات المصرية القديمة، نجد أن تكلفة الحصول على عملة الجنيه أبو جملين الأصلي والذي يعد الأكثر شهرة على الإطلاق قد بلغت مليون و300 ألف جنيه، وإن كانت تلك العملة القديمة في حالة غير جيدة فقد تصل لما يعادل ربع مليون جنيه فقط. ما فائدة شراء العملات القديمة؟ هناك العديد من الفوائد التي يمكنك أن تحظى بها في حال أن تمكنت من شراء العملات القديمة، وضمن إطار الحديث عن العملات المصرية القديمة سنتطرق إلى تلك الفوائد التي وردت على النحو التالي:

ارتفاع قيمة تلك العملة يتيح لك سهولة ترويجها مرة أخرى.

إمكانية بيع العملات النقدية القديمة التي تملكها والحصول على الكثير من المال.

ميزة المتاجرة بتلك العملات النقدية القديمة؛ ومن ثم تحسين المستوى المعيشي.

ما هي العملات النادرة في مصر؟ العملات المصرية القديمة هناك العديد من العملات المصرية القديمة التي باتت نادرة في جمهورية مصر العربية، وعبر السطور الآتية سنتعرف على تلك العملات:

الجنيه أبو جملين.

المليم.

جنيه الملك فاروق.

الشلن.

البريزة.

المليم الأحمر.