انت الان تتابع خبر سعر قنطار القطن اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر.. طويل التيلة طالع لفوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفع سعر قنطار القطن اليوم، الثلاثاء الموافق 27 ديسمبر 2022، وتختلف الأسعار حسب زيادة الطلب العالمي على القطن، وصعوده في البورصة العالمية، وتختلف الأسعار عن يوم أمس، وأسعار أول أمس.

حيث سجل سعر صنف جيزة 96 فائق الطول، في محافظة كفر الشيخ ما بين 8000 جنيه حتى 8500 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن جيزة 97 لطويل التيلة في محافظة الغربية ما بين 6900 حتى 7200 جنيه.

فيما سجل سعر صنف ذات الصنف المنزرع في محافظة المنوفية بسعر ما بين 7200 جنيه حتى 7250 جنيه.

أسعار القطن اليوم وجه بحري

كما تعتمد منظومة تداول القطن الجديدة، على زيادة تنافسيتها عالميا، وكشف التجار بأن ارتفاع القطن بسبب صعود الدولار وارتفاع سعر فتح المزاد، المرتبط بتقييم قطن البيما الأمريكي

وتختلف أنواع القطن التي يتم زراعتها بين أنواع القطع طويل بحري جيزة 94، وزراعة قطن جيزة 97، ويختلف سعر القطن حسب جودته ونوعيته وسعره بين كل منطقة والأخرى.

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وأيضا سجل سعر قنطار القطن لصنف جيزة 94 بمحافظة الدقهلية ما بين 6700 جنيه حتى 7550 جنيها بينما سجل ذات الصنف المنزرع بمحافظة كفر الشيخ ما بين 6700 جنيه حتى 7800 جنيه.

وتراوح سعر قنطار القطن جيزة 95 في الصعيد بين 6200 جنيه إلى 6250 جنيه حاليا، ومقابل 5200 جنيه للقنطار الواحد، في أول مزاد منذ انطلاق الموسم مطلع الشهر الماضي