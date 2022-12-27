انت الان تتابع خبر أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء.. “يا مجنونة يا قوطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، تباين مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الخضروات الأسبوع الماضي، حيث تواصل ثباتها على مدار ديسمبر الحالي، دون تغير جديد وَسَط إقبال كبير من المواطنين على الشراء.

أسعار الخضروات

“دوت الخليج”، يرصد في السطور التالية، أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، في الأسواق المحلية، ووفق الموقع الإلكتروني لسوق العبور اليوم: