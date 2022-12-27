أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء.. “يا مجنونة يا قوطة”

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27 ديسمبر 2022، تباين مع بداية التعاملات الصباحية، مقارنة بأسعار الخضروات الأسبوع الماضي، حيث تواصل ثباتها على مدار ديسمبر الحالي، دون تغير جديد وَسَط إقبال كبير من المواطنين على الشراء.
أسعار الخضروات
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم
أسعار الخضار اليوم
كيلو التفاح اليوم سجل من 25 إلى 35 جنيهًا.
سجل سعر كيلو البامية 20 جنيها.
سعر كيلو الباذنجان الرومي بين 6 و8 جنيهات.
البصل استقر اليوم الثلاثاء عند سعر 3 جنيهات.
سعر كيلو الطماطم اليوم الثلاثاء سجل بين 6 و8 جنيهات.
كيلو الخِيار اليوم سجل ما بين 6 و9 جنيهات.
استقر سعر كيلو الفلفل الرومي بين 5 و7 جنيهات.
شهد سعر كيلو الملوخية اليوم من 3 و5 جنيهات.
كيلو الفلفل البلدي الحار سجل اليوم بين 6 و8 جنيهات.
سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 16 و18 جنيهًا.
أسعار الفاكهة اليوم
سعر الكمثرى 10 جنيهات
سجل الليمون من 4 إلى 8 جنيهات.
سجلت المانجو العويسي نحو 25 جنيها.
سجل كيلو الموز نحو 13 جنيها.
سعر البرتقال سجل نحو 7 جنيهات.
المانجو الزبدية سجلت نحو 20 جنيها
سعر العنب البناتي ما بين 20 جنيها.
الجوافة سجلت اليوم نحو 5 جنيهات.
سعر اليوسفي سجل اليوم نحو 8 جنيهات.